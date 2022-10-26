 أطفال يتذوقون الحشرات في اليابان لأول مرة للترويج لها كمصدر غذائي - بوابة الشروق
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أطفال يتذوقون الحشرات في اليابان لأول مرة للترويج لها كمصدر غذائي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 6:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 7:02 ص

جمع أطفال في اليابان مجموعة من الحشرات وتناولوها كجزء من فعالية هدفها التعرف على فوائد مصدر الغذاء منخفض التكلفة والمغذي والذي نظم في كيوتو.

واستمع حوالي 50 مشاركا ، بما في ذلك الآباء أيضا ، لأول مرة إلى حديث خبير عن تناول الحشرات ، حيث بدا أن العديد منهم فوجئوا بسماع أن حوالي ألفي نوع من الحشرات تؤكل في جميع أنحاء العالم من قبل حوالي ملياري شخص، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو للأنباء صباح اليوم الأربعاء.

ثم مارسوا اصطياد الحشرات مثل الجراد في جبل قريب ، وقاموا بتجربتها مقلية.

وقال طفل 8 سنوات:"أنا أحب الحشرات ، لكن هذه هي المرة الأولى التي آكلها فيها. كانت حلوة ولذيذة".

وتقول الجهة المنظمة، وهي نادي روتاري كيوتو إيست، إنها تريد أن تعرف المزيد من الأشخاص عن الاستهلاك البشري للحشرات.

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