مجلس أبوظبي يعلن نفاد تذاكر قمة سوبر الأهلي والزمالك

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أعلن مجلس أبوظبي، اليوم الأربعاء، نفاد تذاكر المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، على كأس السوبر المصري.

ويستضيف ستاد (هزاع بن زايد) يوم الجمعة المقبلة، مباراة كأس السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية، في تمام الساعة السابعة مساء.

المدير التنفيذي لقطاع الفاعليات بمجلس أبوظبي، سهيل العريفي صرح لقناة (أون تايم سبورتس).. قائلًا:" تذاكر المباراة نفذت بالكامل، يتبقى فقط بعض التذاكر الخاصة بالمقصورة والكبائن المغلقة".

وأضاف:" سيكون هناك احتفالية كبرى خارج الاستاد قبل موعد انطلاق المباراة بـ3 ساعات، احتفالا بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية".

وأكمل:" سيكون هناك أيضًا، حفل داخل الملعب لمدة دقائق قبل انطلاق المباراة، يعقبه مهرجان ألعاب نارية وليزر".

وتابع:" الأبواب الخاصة بملعب هزاع بن زايد سيتم فتحها للجماهير قبل المباراة بثلاث ساعات كاملة".

وواصل:" بكل تأكيد إقامة مباراة بين الأهلي والزمالك في الإمارات هي احتفالية في حد ذاتها، نظرا لحجم شعبية الفريقين في الوطن العربي، لقاء منتظر بين قطبي الكرة المصرية".

وأتم: "الزمالك خاض تدريبًا خفيفًا فور وصوله الثلاثاء، وسيتدرب الفريق صباح ومساء الأربعاء، والأهلي نفس الأمر، المباراة بين فريقين كبيرين والجميع ينتظرها، وهم في حالة تركيز عالية".