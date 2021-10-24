تعليم الوادي الجديد: نسعى للاستفادة القصوى من المنصات التعليمية للاستذكار الجيد

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، ضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية لما لها من دور حيوي في الاستذكار الجيد والوصول إلى المعلومة بشكل أسرع مع توفير الكثير من الوقت.



جاء ذلك خلال جولته، اليوم الأربعاء، بمدرسة مركز باريس الثانوية المشتركة، يرافقه مدير عام الشئون التنفيذية ومدير إدارة باريس التعليمية.



وقال حسن، إنه تفقد الفصول الدراسية وناقش الطلاب حول المنهج الدراسي وسبل الاستذكار للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة.



وأشار إلى الحرص على فتح باب من الحوار ، مع طلاب المدرسة حول تطور منظومة التعليم في مصر من التعليم إلى التعلم، مع حرص وزارة التربية والتعليم على توفير المنصات التعليمية وبنك المعرفة لتقديم الدعم للطلاب بشرح المقرر الدراسي وإمدادهم بالمعلومات في أسرع وقت وبطريقة منظمة وبسيطة.