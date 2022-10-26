مجلس جامعة الأزهر يتسلم درع «QS» العالمية ويكرم القامات العلمية المساهمة في رفع تصنيف الجامعة

تسلم مجلس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الشهري درع مؤسسة "QS" العالمية لتصنيف الجامعات.

وأشادت مؤسسة QS العالمية لتصنيف الجامعات - خلال اجتماعها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة - بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مثمنة تقدم جامعة الأزهر في تصنيفها لعام 2022.

كما كرم مجلس جامعة الأزهر - خلال اجتماعه برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، القامات العلمية الكبيرة التي أسهمت في رفع تصنيف الجامعة محليا وإقليميا ودوليا.

وتضمن التكريم الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشئون الوافدين، وعميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين، ومدير مركز رعاية الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، والدكتور جمال أبو السرور، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة الأسبق، ومدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، والمصنف من العلماء الأكثر تأثيرا في العالم، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للأزهر الشريف، ورئيس الاتحاد العالمي لأطباء النساء والتوليد سابقا، والحائز على جائزة أفضل مركز بحثي على مستوى العالم من الأمم المتحدة، والدكتور سيف قزامل عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا الأسبق، والذي كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المولد النبوي الشريف، والدكتور ياسر حلمي أستاذ جراحة التجميل والحروق بكلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، ومدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، لجهودة المخلصة في رفع تصنيف الجامعة محليا وإقليميا ودوليا في جميع التصنيفات العالمية.

كما قام المجلس بتكريم الدكتور إبراهيم أبو عميرة رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط، ورائد جراحات العظام وجابر الخواطر للمرضى في صعيد مصر، و سكرتير الجمعية الدوليه لتطوير التعليم في مجال جراحة العظام WOC world orthopedic concern التابعة لجمعية جراحة العظام الدولية SICOT ومقرها بلجيكا، ويعتبر الدكتور أبوعميره من الأساتذة المتميزين في مجال جراحة العظام، حيث يعمل خبيرا في مجال تشوهات الأطراف في الكبار والصغار في مصر والعديد من الدول العربيه والاجنبيه وله الكثير من الأبحاث المنشورة في هذا المجال كما أن له بعض الاختراعات المسجله باسمه في هذا المجال.

كما تم تكريم الدكتور محمد منصور سعد مدير التعاون الدولي والبرامج الدولية للتعليم العالي بالجامعة والدكتور عامر القط رائد جراحات العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط والدكتور أحمد الشافعي مدير ملف التصنيف الدولي والامتياز البحثي والعلمي بالجامعة والدكتور الحسين نجم مدرس جراحة المخ والأعصاب بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة والفائز بالمركز الأول في الإنتاج العلمي علي مستوي الجامعات المصرية طبقاً للتقرير الصادر من جامعة چون هوبكنز الأمريكية، والدكتورة أرزاق فتحي عضو مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر لجهودها في رفع مستوي المجلات العلمية بالجامعة.