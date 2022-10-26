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قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل الوساطة الأمريكية بخصوص جنين و«عرين الأسود»

وكالات
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 2:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 2:47 م
كشفت القناة "الإسرائيلية 12" أن محادثات جرت في اليوم الأخير بين مسؤولين أمنيين أمريكيين ورجال أمن إسرائيليين وفلسطينيين من أجل إيجاد صيغة للوصول إلى تهدئة شمال الضفة الغربية.

وفقا المحلل العسكري إيهود يعاري "طالب الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بالامتناع عن شن اقتحامات في الضفة الغربية وإعطائهم المزيد من الوقت للتوصل إلى تفاهم مع عناصر مجموعة عرين الأسود"، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وزعم التقرير الإسرائيلي أن المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين أوضحوا أنهم اعتقلوا في الأيام الأخيرة 11 مسلحا، بينهم عناصر من الأمن الفلسطيني كانوا على اتصال بمجموعة "عرين الأسود" في نابلس.

وبحسبهم، إذا توقفت الاقتحامات الإسرائيلية، فهناك فرصة للاقتراح الذي قدمته السلطة الفلسطينية للمقاومين وذلك بتسليم أسلحتهم والبقاء تحت إشراف السلطة الفلسطينية (نوع من الاعتقال الوقائي) لبضعة أشهر حتى تسوية وضعهم مع الشاباك.

وأكد مسؤولو الأمن الفلسطينيون للأمريكيين أن ترتيبا مشابها نجح بعد الانتفاضة الثانية، وأوضحوا أن العديد ممن وردت أسماؤهم في قائمة المطلوبين مرتبطون بحركة فتح، وبالتالي لا يمكن استخدام القوة ضدهم، ولكن فقط من خلال الإقناع.

كما طلب الفلسطينيون من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد وآخرين التوقف عن وصف السلطة الفلسطينية بأنها في خطر، وأنه من الأفضل لإسرائيل أن تقدم أفقا سياسيا بدلا من البحث عن حلول عدوانية.

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