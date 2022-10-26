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أمريكا تحذر من هجوم إرهابي على مركز اقتصادي في جنوب أفريقيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 7:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 7:35 م

حذرت السفارة الأمريكية في جنوب أفريقيا من احتمال تعرض أغنى ضواحي جنوب أفريقيا لهجوم إرهابي يوم السبت المقبل.

وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء إن "الحكومة الأمريكية تلقت معلومات عن احتمال تخطيط الإرهابيين لتنفيذ هجوم يستهدف تجمعات كبيرة من الناس في مكان غير محدد بمنطقة ساندتون الكبرى في مدينة جوهانسبرج يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وأوصت السفارة العاملين فيها بتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات الكبيرة في هذه المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المنطقة تضم العديد من أكبر شركات جنوب أفريقيا، ومنها شركة الخدمات المالية فرست راند ليمتد للخدمات المالية، وشركة الكيماويات ساسول ليمتد، وشركة التأمين ديسكفري وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب وشركات الخدمات القانونية والمراجعة المحاسبية الدولية مثل إي.يو.

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