غلق جزئي لمطلع كوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

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أعلنت محافظة الجيزة، غلقا جزئيا لمطلع كوبري الجيزة المعدني "القادم من ربيع الجيزي الحارة اليمين فقط" بالمطلع للقادم من شارع ربيع الجيزي لمدة 3 أيام.

وتبدأ أعمال الغلق الساعة 1 صباحا الجمعة الموافق 28/10/2022 وحتى الساعة 5 صباح الأحد الموافق 30/10/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور، في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للكوبري إستعداداً لفصل الشتاء وموسم الأمطار.

وأوضحت المحافظة، أن الشركة المنفذة لأعمال صيانة الكوبري ستقوم باستكمال أعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية لتحقيق السيولة المرورية وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة للمركبات المارة عبره.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والمتابعة لاتخاذ مايلزم لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات خلال فترة الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لتيسير حركة المرور.