 وزير الرياضة ومحافظ الوادي الجديد يكرمان الفائزين بمنحة «Confejes» - بوابة الشروق
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وزير الرياضة ومحافظ الوادي الجديد يكرمان الفائزين بمنحة «Confejes»

عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 10:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 10:28 م

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة اليوم الأربعاء، أبناء المحافظة الفائزين بمنحة تمويل المشروعات الصغيرة، بالتعاون مع منظمة "Confejes" مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية.

وأوضح الزملوط أن المحافظة حصدت ٦ مشروعات من إجمالي ٨ مشروعات فائزة على مستوى الجمهورية، تم اختيارها وتقديم تمويل نقدي لأصحابها بقيمة ٨٠ ألف جنيه لكل منهم؛ لإقامة مشروعات صغيرة في المجالات الزراعية والصناعية المختلفة، مقدمًا التهنئة للفائزين، ومتمنيًا لهم التوفيق في مراحل التنفيذ القادمة.

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