المستشار الألماني والرئيس الفرنسي يبحثان السياسة الأوروبية في باريس اليوم

من المقرر أن يزور المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم الأربعاء، حيث ستكون السياسة الأوروبية على جدول الأعمال.

وفي الأصل ، كان من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الفرنسي الألماني في فونتينبلو بالقرب من باريس ، ولكن تم تأجيل الاجتماع الأسبوع الماضي. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن السبب هو الحاجة إلى التنسيق بشأن "قضايا ثنائية".

وقال قصر الإليزيه إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للتنسيق بشأن الدفاع والطاقة لكن التأجيل لا يعني أي شيء عن حالة العلاقات الفرنسية الألمانية.

وعلى الرغم من التأجيل، التقى شولتس وماكرون يوم الخميس قبل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلا أنهما تحدثا بشكل أساسي عن التحضير للمشاورات مع رؤساء الدول والحكومات الـ 25 الآخرين في التكتل.