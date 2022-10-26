إيران تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات تابعة للاتحاد الأوروبي

فرضت إيران عقوبات على عدد من الأفراد والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن وزارة الخارجية قالت، في بيان أصدرته، بأن العقوبات جاءت ردا على "أفعالهم المتعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية، ونشر العنف و التحريض علیها مما أدى حدوث أعمال شغب و عملیات إرهابیة وبث الكراهية و حدوث انتهاكات في مجال حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني".

ويبلغ عدد الكيانات الخاضعة للعقوبات الجديدة ثمانية كيانات تتصدرها: مجموعة "أصدقاء إيران الحرة"، واللجنة الدولية للبحث عن العدالة، وشبكة "دويتشه فيله" الفارسية الألمانية، وشبكة "آر أف آي" الفارسية الفرنسية، والرابطة الفرنسية الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية، وشركة "كارل كولب" الألمانية.

ويبلغ عدد الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات 12 شخصا في مقدمتهم رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، والرئيسين المشتركين لمجموعة "أصدقاء إيران الحرة" في البرلمان الأوروبي، وأعضاء في البرلمانين الأوروبي والفرنسي، ورئيسي تحرير بصحيفة بيلد الألمانية.

وتشمل العقوبات حظر إصدار التأشيرات، واستحالة دخول هؤلاء الأشخاص إلى إيران، ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في المناطق الخاضعة لولاية إيران.

وجددت الخارجية الايرانية رفضها الشديد وإدانتها للإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في 17 تشرين الأول/أكتوبر بتطبيق "إجراءات تقييدية غير قانونية" ضد أفراد ومؤسسات إيرانية، بناء على ما قالت الخارجية إنها اتهامات لا أساس لها من الصحة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران ردا على وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، في حجز للشرطة، وطريقة معاملة قوات الأمن الإيرانية للمحتجين.