 26 أكتوبر 2022.. الدولار يقفز قرشين بالبنك المركزي بنهاية التعاملات - بوابة الشروق
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26 أكتوبر 2022.. الدولار يقفز قرشين بالبنك المركزي بنهاية التعاملات

محمد فوزي
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 4:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 4:21 م
ارتفع سعر صرف الدولار في البنك المركزي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، ليسجل 19.65 جنيه للشراء بزيادة قدرها قرشا واحدا، بينما زاد قرشين لسعر البيع مسجلا 19.76 جنيه، مقارنة بـ 19.74 جنيها في بداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي.
وكان سعر العملة الأمريكية قد زاد قرشين بالأمس في البنك المركزي، ليصبح إجمالي الارتفاع 4 قروش خلال يومين فقط.
وكان سعر صرف الدولار قد ارتفع قرشين خلال منتصف تعاملات اليوم في بنكي الأهلي ومصر مسجلا 19.67 جنيها للشراء، و19.73 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.65 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع، في صباح اليوم.
كما زاد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مسجلا 19.69 جنيها للشراء، و19.75 جنيها لسعر البيع، مقارنة بـ 19.67 للشراء، و19.73 للبيع.

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