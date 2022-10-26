استقبل ملك بريطانيا تشارلز الثالث، اليوم، ريتشي سوناك، وذلك لتكليفه بشكل رسمي بتشكيل الحكومة الجديدة؛ ليصبح سوناك أول رئيس حكومة جديد في عهده.

وصعد سوناك لرئاسة الحكومة، بعد استقالة ليز تراس من منصبها بعد أقل من شهرين من وصولها لداونينج ستريت، وقضت فترتها الأقصر في تاريخ رئاسة الحكومة البريطانية بين ترتيب لجنازة الملكة الراحلة إليزابيث، وجزء آخر بين صدامات سياسية داخل حكومتها، ما دفعها لهذا الرحيل المبكر.

وولد ريتشي سوناك لعائلة ذات أصول هندية، ويعد الأول من أبناء العائلات المهاجرة لبريطانيا وصولا لهذا المنصب؛ لكن تكررت تلك التجربة في دول غربية أخرى.

* كامالا هاريس

منذ عامين، كتبت كامالا هاريس سابقة جديدة بالتاريخ الأمريكي؛ كونها أول سيدة تصل لمنصب نائب الرئيس بعد انتخابات عام 2020، لجانب أنها تنحدر من أسرة من جنوب شرق آسيا.

* لويد أوستن

ومن ضمن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عُين الجنرال لويد أوستن بمنصب وزير الدفاع الأمريكي، ليكون بذلك أول أصحاب البشرة السمراء والأصول الإفريقية توليا لهذا المنصب.

* عزة السروجي

وفي شهر يونيو الماضي، عُينت المصرية وابنة محافظة الإسكندرية عزة محمود السروجي والملقبة بـ"آن علي"، ضمن الحكومة الأسترالية الجديدة، كوزيرة للشباب وتعليم الطفولة المبكرة.

وأدّت السروجي، اليمين الدستورية، لتكون أول وزيرة مسلمة في تاريخ أستراليا، وبيدها نسخة من مصحف غلافه زهري اللون، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

* صايمة محسن

ومع بداية تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن تولي السيدة صايمة محسن ذات الأصول الباكستانية، لمنصب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ميشيجان، لتصبح أول مسلمة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقبل تسلمها لمهامها بشكل رسمية، قال سلفها ماثيو شنايدر: "أنا سعيد للغاية بترك منصبي بين أيدي واحدة من أفضل المدعين الفيدراليين الذين عرفتهم على الإطلاق.. صايمة محسن».

ووصفها شنايدر بأنها «محامية ديناميكية ومديرة موهوبة، وبصفتها أول مدعية فيدرالية مهاجرة مسلمة في التاريخ الأميركي، فإن توليها منصبها أمر تاريخي حقاً، وستكون مدافعة عن مجتمعنا» بحسب الشرق الأوسط اللندنية.