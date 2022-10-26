يحيي مركز جزويت القاهرة الثقافي، ذكرى حريق مسرح ستوديو ناصيبيان التاريخي، الذي التهمته النيران بالكامل في حادث مروع 31 أكتوبر الماضي، الحادث الذي اهتزت له الأوساط الثقافية والفنية.

وفي هذا السياق، يفتتح جزويت روف جاليري معرض توثيقي للحادث بعنوان: "من الرماد والأحلام"، وذلك في السادسة مساء الاثنين المقبل الموافق 31 أكتوبر، ثم في السابعة يستقبل جزويت روف جاليري الجمهور لافتتاح المعرض.

ويشارك في المعرض الفنان عادل واسيلي والفنان مصطفى الدالي، والقيم الفني للمعرض الفنان محمود حمدي مدير جزويت روف جاليري، وذلك بحضور الأب وليم سيدهم اليسوعي رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة العلمية والثقافية جزويت القاهرة وعدد من الشخصيات العامة.

وتبدأ فعاليات اليوم، باستقبال الجمهور وأصدقاء جزويت القاهرة في أرض المسرح، التي عمل مسؤولو الجمعية على تشغيلها بأقل الإمكانيات قناعة بأن الجدران ليست الأهم وإنما البشر طالما يحبون ما يعملون، يستمر المعرض حتى الاثنين 14 نوفمبر يوميا من الساعة ١٢ ظهرا حتى ١٠ مساءً عدا أيام الأحد.