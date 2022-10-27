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الحكومة البولندية تدرس تعويض شركات الأسمدة عن خسائرها

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 11:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 11:31 م

قال وزير الزراعة البولندي، هنريك كوفالتشيك، إن الحكومة تميل إلى اتخاذ قرار لتعويض شركات صناعة الأسمدة النيتروجينية عن خسائرها إذا حدثت عندما توفر الأسمدة للمزارعين بأسعار "مستقرة".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سهم شركة أزوتي  للأسمدة المسجلة في بورصة وارسو للأوراق المالية بنسبة 6.9 اليوم، وهو أكبر ارتفاع له منذ 2 سبتمبر الماضي.

وتصف "أزوتي" نفسها بأنها ثاني أكبر منتج للأسمدة المعدنية في الاتحاد الأوروبي، وتُعد من بين أكبر مشتري الغاز الطبيعي في بولندا، إذ تستهلك أكثر من 20 جيجاوات/ ساعة من الوقود كل عام.

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