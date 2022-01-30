لميس الحديدي: الإعلان عن حزمة اجتماعية جديدة خلال ساعات

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن نية الحكومة الإعلان عن حزمة من القرارات الاجتماعية الجديدة خلال ساعات، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لحماية الفئات الأكثر احتياجا.

وأضافت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" عبر قناة "ON E"، مساء الثلاثاء، أن الأيام المقبلة سشهد تحركًا جديدًا في سعر الصرف، وهو إحدى مخرجات المؤتمر، معلقة: "نشهد كل يوم تحرك سعر الصرف قرش أو قرشين.. لكننا ربما نشهد تحرك أكبر الفترة القادمة".

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن اتفاق صندوق النقد الدولي خلال أيام، مؤكدة أن بعثة الصندوق ستصل القاهرة بداية نوفمبر المقبل.

ولفتت إلى أن الفترة القادمة ستشهد كل هذه التحركات، مستندة في هذا إلى تصريحات الحكومة بحدوث انفراجة الاعتمادات المستندية، وضخ أموالا جديدة، فضلا عن تحديد سعر واضح للجنيه أمام الدولار، لافتة إلى استعجال العديد من الاقتصاديين والخبراء في اتخاذ هذه القرارات دون تأخير.