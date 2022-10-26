 اليوم وغدا.. انقطاع مياه الشرب عن قرية السنقورية في مطاى بالمنيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم وغدا.. انقطاع مياه الشرب عن قرية السنقورية في مطاى بالمنيا

قطع المياه- تعبيرية
قطع المياه- تعبيرية
ماهر عبد الصبور
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 5:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 5:30 ص

أعلنت محافظة المنيا على الموقع الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم قطع المياه عن قرية ابجاج الحطب بمركز مطاي، لمدة يومان، للإحلال وتجديد كوبري ونقل عداية مياه.


وأضاف البيان أن ذلك يومي الأربعاء والخميس الموافقين، ٢٦ و ٢٧ / ١٠ الجاري، وذلك لنقل العداية الخاصة بمصرف دير السنقورية، والإحلال والتجديد لكوبري مصرف دير السنقورية.


وطالب البيان المواطنين والمخابز والمستشفيات، المؤسسات الحيوية بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما أعلنت المحافظة عن استمرار شركة المياه في تشغيل الخط الساخن 125 لتوفير المياه في أي مكان في اي وقت بالاضافة للإعلان عن ارقام واتساب خاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

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