أعلنت محافظة المنيا على الموقع الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم قطع المياه عن قرية ابجاج الحطب بمركز مطاي، لمدة يومان، للإحلال وتجديد كوبري ونقل عداية مياه.



وأضاف البيان أن ذلك يومي الأربعاء والخميس الموافقين، ٢٦ و ٢٧ / ١٠ الجاري، وذلك لنقل العداية الخاصة بمصرف دير السنقورية، والإحلال والتجديد لكوبري مصرف دير السنقورية.



وطالب البيان المواطنين والمخابز والمستشفيات، المؤسسات الحيوية بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما أعلنت المحافظة عن استمرار شركة المياه في تشغيل الخط الساخن 125 لتوفير المياه في أي مكان في اي وقت بالاضافة للإعلان عن ارقام واتساب خاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.