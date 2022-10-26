وفد من شرطة دبي يزور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

زار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي بدولة الإمارات، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛ بهدف الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال مواجهة تعاطي المخدرات، ودبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام".

واطلع الوفد الإماراتي، على التدريب العملي لخريجي دبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام"، حيث تعد أول دبلوم ينفذها الصندوق على مستوى الشرق الأوسط لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم نفس كلية الآداب جامعة القاهرة؛ للاستفادة من خبرات الصندوق في هذا المجال.

وتفقد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ووفد القيادة العامة لشرطة دبي بدولة غرفة مراقبة المراكز العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

واطلع الوفد على آليات عمل الغرفة وكيفية متابعة المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن "16023" والبالغ 28 مركزا علاجيا على مستوى 17 محافظة حتى الآن، ومتابعة عمل العيادات الخارجية بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وحدائق أكتوبر وبشاير الخير وحي الضواحي ببورسعيد.