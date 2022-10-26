الأمم المتحدة تأمل في تمديد اتفاق للسماح باستمرار صادرات الحبوب الأوكرانية



أعربت الأمم المتحدة عن أملها في تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود ،وهى اتفاق يسمح باستمرار صادرات الحبوب الأوكرانية رغم الحرب التي تشنها روسيا ،وذلك عقب محادثات في موسكو وواشنطن.



وقال منسق الأمم المتحدة لمساعدات الإغاثة الطارئة مارتن جريفيث اليوم الأربعاء " حريصون على رؤية تجديد العمل بالاتفاق على الفور. هذا أمر مهم للسوق، ومن المهم أن يستمر"، مضيفا "انه مازال متفائلا نسبيا" بأن المحادثات سوف تكلل بالنجاح.



وإذا لم يتم تجديد الاتفاق ،فإنه سوف ينتهي العمل به في الثامن عشر من الشهر المقبل.



وهددت روسيا عدة مرات بوقف العمل بالاتفاق الذي سمح بشحن نحو 9ملايين طن من الحبوب من أوكرانيا التي تمزقها الحرب منذ نهاية شهر تموز/يوليو الماضي .



وذكر جريفيث ،بعد اجتماعات مع ممثلين حكوميين في موسكو، أن لديه تفهما جيدا للمشاكل التي يواجهها الاتفاق.



وتشتكي روسيا من أن اتفاقا موازيا يتعلق بصادراتها من الحبوب والأسمدة قد فشل بسبب العقوبات الغربية .



وتابع جريفيث أنه كانت هناك محادثات مفيدة للغاية في واشنطن.



ونتيجة للحرب التي تشنها روسيا والتي بدأت في نهاية شهر شباط/فبراير الماضي ،ظلت الحبوب عالقة في موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود حتى تم التوصل إلى اتفاق تموز/يوليو.