وزير الصحة الألماني يستبعد تنفيذ تقنين القنب في العام المقبل

استبعد وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، تنفيذ التقنين المزمع للقنب في ألمانيا في العام المقبل.

جاءت هذه التصريحات للسياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء أثناء طرح محاور تقنين القنب.

وقال لاوترباخ إن الأمر معقد للغاية لافتا إلى أن "إعداد هذه المحاور لم يكن شيئا هينا وتجاوز في تعقيده ما يحدث خلال قضاء أمسية جميلة في لعب السودوكو".

وأعرب لاوترباخ عن اعتقاده بأن إعداد قانون محدد لن يكون شيئا هينا أيضا " لكن بمقدوري أن أتصور أنه إذا سارت كل الأمور بشكل جيد، فإن التقنين سيتم عندئذ في 2024".

كان مجلس الوزراء الألماني أقر مقترحات لاوترباخ الخاصة بتقنين القنب في وقت سابق من اليوم. ولا تمثل هذه المقترحات مشروع قانون وإنما هي نقاط أساسية للمشروع المزمع سيتم إحالتها إلى بروكسل لمراجعتها.

وأوضح لاوترباخ أنه لن تتم متابعة هذه الخطط إلا عندما تجتاز مراجعتها وفقا للقانون الدولي والقانون الأوروبي.

وبحسب الخطط، سيُسمح بشراء وحيازة ما يصل إلى 30 جراما من القنب للاستهلاك الشخصي، كما سيُسمح بزراعة القنب على نطاق شخصي محدود، إلى جانب بيع القنب للبالغين في إطار "متاجر متخصصة مرخصة"، ومن الممكن إتاحته أيضا في الصيدليات.