بابا الفاتيكان يحذر القساوسة: «الشيطان يدخل» عبر المواد الإباحية

أطلق البابا فرنسيس تحذيرا حادا ضد المواد الإباحية.

وقال زعيم الكنيسة الكاثوليكية الأرجنتيني /85 عاما/ خلال اجتماع مع طلبة اللاهوت والقساوسة في روما اليوم الأربعاء: "إنها خطيئة يقع اللوم فيها على العديد من الأشخاص العاديين والقساوسة والمتدينين. هكذا يدخل الشيطان".

وشدد فرنسيس على أنه لا يتحدث عن "المواد الإباحية الإجرامية" فحسب مثل تلك التي تتضمن الاعتداء على الأطفال، بل "المواد الإباحية العادية" أيضا.

وحث البابا الطلاب القساوسة في روما على الحذر من المواد الإباحية قائلا: "إن القلب النقي الذي يستقبل يسوع كل يوم لا ينبغي أن يستقبل مثل هذه المعلومات الإباحية".

وأوضح أنه إذا تمكن الرجال من حذف مثل هذه الأشياء من هواتفهم المحمولة، فيجب أن يقوموا بذلك لإبقاء الإغواء بعيدا عن أيديهم. وأوضح البابا: "أقول لكم إن هذا شيء يضعف الروح".