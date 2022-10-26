كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة الأخبار المتداولة عن طلب النادي الأهلي، بتغيير زي نادي الزمالك في مباراة السوبر.

ومن المقرر أن يرتدي نادي الزمالك زيه الثاني «الأزرق» أمام نظيره الأهلي في كأس السوبر المصري، والتي ستقام يوم الجمعة القادمة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وقال عامر حسين في تصريحات لقناة «Ten»: "كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي بشأن مطالبة النادي الأهلي بتغير زي الزمالك غير صحيح، ولم يصل أي خطابات إلى لجنة المسابقات بهذا الأمر."

وأضاف: "من حق الزمالك اختيار الزي في مواجهة السوبر، لكونه الفريق المُتوج صاحب الأرض بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز."

وأتم: "سيُغير الزمالك طاقمه البديل في مباراة السوبر، حال تعارضه مع طاقم الأهلي الأساسي فقط، وهذا لن يحدث في تلك المباراة."