تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 أكتوبر.

• وجاءت الأسعار المتداولة على النحو الآتي:

ارتفعت أسعار الطماطم 50 قرشا لتتراوح بين 3.5 إلى 6 جنيهات.

بينما تراجعت أسعار البطاطس جنيها واحدا لتتراوح بين 5.5 إلى 9.5 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 2.75 إلى 3.75 جنيه.

بينما تراجعت أسعار الكوسة 50 قرشا لتتراوح بين 4 إلى 6.5 جنيه.

وانخفض سعر الجزر 2 جنيه ليتراوح بين 2.75 إلى 3.75 جنيه.

هبطت أسعار الفاصولياء جنيها وحدا لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الباذنجان ليتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.

وزادت أسعار الفلفل الرومي 50 قرشا لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.

استقر سعر البرتقال البلدي بين 3 إلى 4.5 جنيه.

واستقر سعر الليمون ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

بينما انخفضت أسعار الجوافة جنيها واحدا لتتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.