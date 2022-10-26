 26 أكتوبر 2022.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة - بوابة الشروق
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26 أكتوبر 2022.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة

محمد فوزي
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 11:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 11:47 ص

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 أكتوبر.

• وجاءت الأسعار المتداولة على النحو الآتي:

ارتفعت أسعار الطماطم 50 قرشا لتتراوح بين 3.5 إلى 6 جنيهات.
بينما تراجعت أسعار البطاطس جنيها واحدا لتتراوح بين 5.5 إلى 9.5 جنيه.
واستقر سعر البصل ليتراوح بين 2.75 إلى 3.75 جنيه.
بينما تراجعت أسعار الكوسة 50 قرشا لتتراوح بين 4 إلى 6.5 جنيه.
وانخفض سعر الجزر 2 جنيه ليتراوح بين 2.75 إلى 3.75 جنيه.
هبطت أسعار الفاصولياء جنيها وحدا لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر الباذنجان ليتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.
وزادت أسعار الفلفل الرومي 50 قرشا لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح من 2.5 إلى 3.5 جنيه.
واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.
استقر سعر البرتقال البلدي بين 3 إلى 4.5 جنيه.
واستقر سعر الليمون ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.
واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
بينما انخفضت أسعار الجوافة جنيها واحدا لتتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.


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