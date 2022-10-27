حدّث رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك وصف ملفه الشخصي على "تويتر" بعبارة "رئيس تويتر"، وأكدت مصادر إعلامية أنه زار اليوم مقر الشبكة.

وأظهر مقطع فيديو نشره ماسك عبر حسابه في الشبكة، دخوله مقرها حاملا مغسلة، قد تكون إشارة إلى التغيرات الهيكلية التي أعلن سابقا أنه سيجريها حال استحواذه على الشركة.

وكان ماسك قد أكد أمس الثلاثاء، أنه سيتمّ صفقة شراء "تويتر" البالغة قيمتها 44 مليار دولار، قبل حلول يوم الجمعة القادم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة ومقربة من ماسك، هذه المعلومات، مستشهدة بمكالمة فيديو مسجلة بينه وبين المصرفيين الممولين للصفقة.

كما تعهد ماسك بدفع مبلغ 46.5 مليار دولار للاستحواذ على "تويتر" وتغطية تكاليف القضية.

وقام ماسك بتجديد صفقة شراء تويتر في الـ 4 من أكتوبر بمبلغ 44 مليار دولار، وبعد شهور من التقاضي قبلت الشركة العرض الجديد الذي يستند إلى شروط العقد السابق.

ويجدر الذكر أن ماسك يعتزم تقليص عدد موظفي تويتر من 7500 إلى 2500 موظف، ما نسبته 75% من الموظفين.

يذكر أن شبكة "تويتر" الأمريكية تأسست عام 2006 كواحدة من أكبر شبكات التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة، ويقع مقرها في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.