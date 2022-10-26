 ارتفاع انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة 5% بعد 2020 لكنها لا تزال أقل من عام 2019 - بوابة الشروق
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ارتفاع انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة 5% بعد 2020 لكنها لا تزال أقل من عام 2019

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 7:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 7:45 ص

 تسبب التعافي الاقتصادي بعد عام 2020 الذي شهد تفشي جائحة كورونا في ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على أساس سنوي بعد فترة طويلة من الانخفاض.

ووفقا لأرقام أولية، زادت انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ في الاتحاد الأوروبي بنسبة تقدر بنحو 5% في عام 2021 مقارنة بالعام السابق ، وفقا لتقرير نشرته وكالة البيئة الأوروبية اليوم الأربعاء.

لكن الانبعاثات كانت أقل بنحو 6% مما كانت عليه في عام ما قبل فيروس كورونا في عام 2019.

وبين عامي 1990 و 2020، انخفضت الانبعاثات من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بنسبة 32% ، مما يعني أن الهدف المناخي المتمثل في خفض بنسبة 20% الصادر لعام 2020 قد تحقق بوضوح.

ومع ذلك ، يجب أن يكون التقدم السنوي أكثر من الضعف في الطريق إلى أهداف المناخ والطاقة الأكثر طموحا لعام 2030 ، حسبما كتب الخبراء في وكالة الاتحاد الأوروبي التي تتخذ من كوبنهاجن مقرا لها.

ويجب أن تنخفض الانبعاثات بمعدل 134 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا أو 4% ، لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030.

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