بلينكن يبحث مع جريفيث أزمة الأمن الغذائي والمساعدات الإنسانية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه التقى منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن جريفيث، لبحث أزمة الأمن الغذائي والمساعدات الإنسانية.

وأوضح بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر ليل الثلاثاء/الأربعاء أن اللقاء تطرق إلى "جهودنا المشتركة للحد من انعدام الأمن الغذائي وتوفير المساعدات الإنسانية وزيادة فرص الوصول إلى الأشخاص المعرضين للخطر بما في ذلك في أوكرانيا وأفغانستان وإثيوبيا".

وتابع أن "الولايات المتحدة تفخر بكونها أكبر مانح إنساني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية".