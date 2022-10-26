اتحاد المستثمرين: المؤتمر الاقتصادي يستهدف تعزيز شراكة الدولة مع القطاع الخاص

قال المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت يُعد ظاهرة إيجابية، لأنه بمثابة مؤشر إيجابي؛ بشأن وجود أهداف حقيقية تسعى الدولة حاهدة لتحقيقها، من أجل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "من مصر"، عبر قناة CBC، مساء الإثنين، أن هناك 3 رسائل واضحة أكدها المؤتمر، الأولى: هي أن الوطن شراكة بين الدولة وكل القطاعات الاقتصادية، والثانية: الحكومة لابد أن تكون هي المنظمة للمشروعات، بينما تؤول مهمة الإدارة للقطاع الخاص، نظرًا لقدراته المميزة في هذا المجال، والثالثة: بناء الدولة وتقدمها "لن يتحقق بين ليلة وضحاها"، ولكن سيأخذ وقتًا طويلًا.

واستنكر الشائعات التي تُروّج من البعض بشأن بيع الدولة لأصولها، موضحًا أن الدولة تستعين بالمستثمرين من أجل إدارة مشروعاتها، حتى تجني عوائد اقتصادية كثيرة، ولكنها لا تبيع هذه الأصول.