علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على بعض الانتقادات والتصريحات، قائلا: «هو أنا هتحمل الكلام؟ ولا الظروف؟ ولا الهموم؟ ولا الفقر؟ ولا ضعف الأداء؟».

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة «الأولى»، مساء الأحد، أن حل أزمات الوطن لا يقتصر على شخص واحد، متابعًا: «عندما نكون أمناء ومخلصين لبلادنا، وندرس الملفات جيدًا وندرك تأثيرها، ونقدم حلولا مخلصة؛ آنذاك سأمد يدي للجميع».

وأوضح أن أزمة التعليم تحتاج أكثر من 250 مليار جنيه حتى تُحل بشكل جيد، وهذا رقم شديد الضخامة ولا نستطيع توفير نصفه؛ متابعًا: «رواتب المعلمين زهيدة وتقدر بـ2000 أو 4000 جنيه».

وتابع: «البعض بيتحدث عن الناس الغلابة من أجل دغدغة المشاعر، أنا بتكلم عن الغلابة بجد، وأنا رئيس كل المصريين، ولو حد عنده الحل أنا هدعمه وهصقف له».

واستكمل الرئيس حديثه قائلا: «ميصحش كده»، مطالبًا المواطنين بإدراك أن الدولة غير قادرة على تحسين الوضع بالشكل المأمول.