يُعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الزمالك على لقب كأس السوبر المصري، في التاسعة بتوقيت القاهرة صباح غدٍ الخميس.

وتقرر حضور سمير عدلي، المدير الإداري، الاجتماع ممثلا عن الأهلي، بعد التنسيق الذي جرى بين محمد شوقي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ويعقد الاجتماع في استاد هزاع بن زايد بالعين والذي يستضيف مباراة السوبر المصري، وذلك للاتفاق على كافة التفاصيل والإجراءات التنظيمية المتعلقة باللقاء.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي، قد وصلت مساء أمس إلى مطار أبوظبي الدولي وكان في استقبالها عدد كبير من جماهير النادي الذين حرصوا على مؤازرة الفريق والهتاف للجهاز الفني واللاعبين.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات بعد حوالي ساعتين من وصول بعثة الزمالك إلى مطار أبو ظبي، برئاسة أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة، وكان في استقبالها عدد من جماهير الأبيض أيضًا.

وبعد ذلك انتقلت بعثة الفريقين من أبوظبي إلى فندق الإقامة في مدينة العين، التي تستضيف مباراة السوبر المصري على استاد هزاع بن زايد، يوم الجمعة المقبل.

وتلقى ناديا الأهلي والزمالك خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة بخصوص الجوانب التنظيمية المتعلقة بمباراة كأس السوبر أمام الزمالك المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد بالعين.

وتقام المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين، وفي حال استمرار التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.