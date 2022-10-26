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حملة أمنية ضد اليمين المتطرف في ولاية هيسن الألمانية

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
فيسبادن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 12:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 12:13 م

شنت السلطات الألمانية حملة تفتيش ومداهمات كبيرة في ولاية هيسن غربي ألمانيا استهدفت 11 فردا مشتبه في تطرفهم اليميني.

وأعلن مكتب الشرطة الجنائية الإقليمي في هيسن اليوم الأربعاء أن المشتبه بهم رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و57 عاما، ويُشتبه في ارتكابهم جرائم تحريض على الفتن، من بين أمور أخرى.

وبحسب البيانات، استخدم المشتبه بهم رموز منظمات غير دستورية. وقال أندرياس روريش، رئيس مكتب الشرطة الجنائية: "يمكن للأشخاص من الطيف اليميني المتطرف أن يشكلوا خطرا كبيرا".

وفتشت الشرطة منازل المشتبه بهم في مناطق متفرقة في الولاية. وصادرت السلطات خلال الحملة التي جرت الأسبوع الماضي أسلحة صوت وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر. ولم يتم القبض على أحد.


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