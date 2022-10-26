سبوتيفاي تستهدف الوصول إلى 200 مليون مشترك

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قالت شركة سبوتيفاي السويدية العملاقة لبث الموسيقى إنها سجلت 23 مليون مستخدم نشط شهريا جديدا فيما قالت إنه أكبر نمو للشركة في الربع الثالث حتى الآن على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وارتفع عدد من يدفعون اشتراكات من 188 مليون في الربع الثاني إلى 195 مليونا، وهو ما يتجاوز توقعات الشركة.

وبحلول نهاية العام ، تخطط شركة البث العملاقة للحصول على 479 مليون مستخدم نشط شهريا ، بما في ذلك 202 مليون مشترك.

وللوصول إلى هذه الأهداف ، ستحتاج الشركة إلى 23 مليون مستخدم نشط جديد و 7 ملايين مشترك في الربع الأخير من عام 2022.

وارتفع إجمالي إيرادات سبوتيفاي بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 3 مليارات يورو (99ر2 مليار دولار) في الربع الثالث.

وقالت الشركة إن النمو في إيرادات الإعلانات تباطأ بشكل كبير ، حيث زاد بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 385 مليون يورو.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 04ر3 مليار يورو، بزيادة 21% على أساس سنوي في الربع الثالث، وخسارة تشغيلية قدرها 228 مليون يورو.