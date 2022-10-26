باحث اقتصادي: الدولة لديها الإمكانات التي تؤهلها لعبور الأزمة الاقتصادية الحالية

قال الدكتور كريم العمدة، باحث اقتصادي، إن الدولة لديها الإمكانات والموارد التي تؤهلها لمرور الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة"، عبر قناة ETC، مساء الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتبع نهج الشفافية ومصارحة المواطنين بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والطمأنينة في نفس الوقت.

وذكر أن السلوك الاقتصادي للمواطن تؤثر في قرارات الدولة الاقتصادية، باعتباره جزءًا أساسيًا من خارطة الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي اعتمد على الحوار والمشاركة من أجل التوصل لتوصيات شاملة قابلة للتنفيذ.