أمين الأمم المتحدة: إذا لم نعكس المسار الكارثي لتغير المناخ سننتهي

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، الأهمية القصوى لقضية تغير المناخ قائلا "إذا لم نستطع عكس مسار التوجه الحالي الذي يؤدي إلى كارثة عالمية فسوف ننتهي".

وتابع - في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" - أن تغير المناخ يجب أن يكون أولوية أساسية لكل الحكومات والشركات والمدن والمجتمع المدني في كل مكان، مضيفًا "لدينا موقف صعب في أوكرانيا وهي أزمة اللحظة الحالية لكن أزمة تغير المناخ هي أزمة حياة كاملة وقضية مصيرية للعالم اليوم".

وأعرب جوتيريش عن أسفه لعدم إدراك جميع الحكومات لمدى خطورة القضية في اللحظة الحالية وأن الكثير منها يركز فقط على ضغوطات الصعوبات الحالية مثل التضخم وعواقب الحرب وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء -مع أهميتها- إلا أنه بات هناك احتمالية لتأخير أولوية قضية تغير المناخ.

وأكد جوتيريش، ضرورة الدفاع عن إعادة وضع القضية في القلب من النقاش الدولي وعلى قائمة أولويات كل مؤسسة سياسية في العالم، مشددًا أن أهمية قمم المناخ تكمن في إعادة بناء الثقة بين الشمال والجنوب وبين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة واستعادة الطموح.

وأضاف "من الواضح أننا نتوجه نحو تطور كارثي رغم التعهدات الحالية، لذا نحن بتأكيد الحاجة إلى ضمان تقليل الانبعاثات بشكل كبير وهو مطلب علمي وليس أممي فقط، ورفع الطموح فيما يخص التأقلم مع تغير المناخ".

كما أشار إلى الكوارث المناخية الأخيرة في باكستان وغيرها وأهمية تقديم الدعم للدول وخاصة النامية منها لمساعدتها على بناء القدرة والقوة لمواجهة التأثيرات الحالية والمستقبلية وأهمية ضمان التمويل وأن يتم التعامل مع الخسائر والأضرار بشكل جدي، مضيفا "لذلك نحتاج لأكثر مما تم الوعد به حتى الآن".