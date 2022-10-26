الرئيس السيسي: التعليم يتصدر أولويات استراتيجية التنمية المستدامة في مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر في أوج استعداداتها، لاستضافة القمة العالمية لتغير المناخ «COP 27»، بمدينة شرم الشيخ الخضراء، في شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف خلال كلمة، أمام الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، اليوم الأربعاء، أن مصر تبذل قصارى جهدها مع قيادات العالم، لتسفر القمة عن تنفيذ التعهدات الدولية لمواجهة تغير المناخ.

وأشار إلى أن «التعليم يتصدر أولويات استراتيجية التنمية المستدامة في الدولة، انطلاقا من اهتمام مصر بالقيمة السامية للعلم»، مشيدًا بجهود الوكالة، وحرصها على إطلاق المبادرة المتميزة، بعقد أسبوع عالمي للفرانكوفونية العلمية سنويًا.

وتابع: «هذا النمط المتفرد من الدبلوماسية العملية فرصة للتبادل والتفاعل بين خبرات البحث العلمي، ويقدم بشكل عملي وفي إطار متميز من الحوار والتعاون والتضامن، نموذجًا عمليًا على الاستغلال الأمثل للإمكانات، والتواصل بين الثقافات، لتحقيق غايات إنسانية عليا تصب في صالح الجميع؛ إعمالا بمبادئ المساواة والإخاء والحرية».