وزيرة التخطيط: منصة استثمارية مع الإمارات بقيمة 20 مليار دولار

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك منصة استثمارية مشتركة بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة، بقيمة 20 مليار دولار.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية أدلت بها خلال فعالية الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن هناك حجما آخر من الاستثمارات المشتركة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن العالم أجمع يمر بتحديات غاية في الاستثنائية.

ولفتت أنه كان من الضروري تبادل وتطابق الرؤى بين البلدين في ظل الأزمة الراهنة.

وكان وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزويدي، قد صرح بأن هناك نموا كبيرا في التجارة البينية بين مصر والإمارات حيث بلغ حجم التجارة البينة نحو 20 مليار دولار خلال عام 2021، مضيفا أنه ارتفع خلال عام 2022 حيث بلغ خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ حجم التجارة نحو 18.7 مليار دولار.

وأضاف: "مصر تعد بوابتنا الرئيسية لإفريقيا خاصة مع قرب انتهاء اتفاقية التجارة الحرة"، ذاكرا أن مصر سوق صناعي قوى ومهم بالإضافة إلى قوة العمالة الماهرة بمصر".

وتابع: "توسعنا في مشاريع صناعية مع مصر خلال الفترة الماضية وشراء شركات لوجستية من قبل موانئ أبو ظبي، لمزيد المنطقة بسلاسل الإمداد بالإضافة إلى التعاون من خلال الصندوق السيادى".