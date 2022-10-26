الرئيس السيسي يكشف تطورات حركة الموانئ في مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تحتاج إلى تريليون دولار كدخل سنوي، مؤكدًا أن إنجازات الفترة الماضية؛ كانت جرّاء حسن إدارة الموارد.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر شاشة "الأولى المصرية" مساء الاثنين، أن ملف الموانئ موثق بالتصوير منذ 50 عاما مضت، منوهًا إلى أن موانئ مصر كانت تشهد 35 كيلومترًا من الأرصفة قبل 2014، ولكن الآن تضاعف العدد الآن وبلغ 70 كيلومترا.

واستكمل أن ميناء الإسكندرية شهد تطورًا شاملا أشبه بالتغيير رأسا على عقب، مضيفًا: "سننهي العمل فيه خلال عام أو عام ونصف، وقد شهد فسادا رهيبا لدرجة البناء داخل حرم الميناء".

أما عن ميناء أبوقير، أوضح أن طول الأرصفة 15 كيلومترا في عدد الأرصفة، وتخصيص طريق داخل البحر بطول 3 كيلومترات وعمق 22 كيلومترا، متابعًا: "يوجد أيضًا ميناء جديد في العريض، بطول 1.5 كيلومتر".

وأشار إلى استمرار حركة التطورات بموانئ البحر الأحمر، بالتزامن مع المتوسط، متعهدًا بتطوير ميناء السخنة بـطول 15 كيلومترا وتقديمه للدولة كميناء عالمي.