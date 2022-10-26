تصريحات يوسف فوزى عن الزعيم في واحد من الناس تريند على اليوتيوب

تصدرت تصريحات الفنان يوسف فوزى عن الزعيم عادل إمام مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس» والتي أذيعت على شاشة على قناة الحياة مساء الأحد، التريند رقم ٣ على موقع اليوتيوب.

وشهدت تصريحات الفنان يوسف فوزي وعلاقته بالنجم الكبير عادل إمام تفاعلاً من الجماهير والمتابعين ونسب مشاهدة عالية عبر موقع اليوتيوب.

وقال يوسف فوزي إنه شارك مع الزعيم في العديد من الأفلام الرائعة ومنها "عنتر شايل سيفه وحتي يطير الدخان والغول".

وتابع أن دوره فى مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" مع النجم عادل إمام الأقرب إلى قلبه، وكان وقتها يعاني من مرض الشلل الرعاش ولا يستطيع التحكم في أعصابه وحركة يده، وقال: شاهدني النجم عادل إمام بهز إيدى وأضعها فى جيبى ولم يكن يعلم إنى مصاب بالشلل الرعاش ولم يطلب منى الإعتزال أو التوقف عن تصوير أحداث المسلسل بل بالعكس دعمني وتحدث معي بعيداً عن الكاميرا، عن أننا نعرف بعضنا البعض من 34 عاماً، فعلق الزعيم الأيام بتجري بسرعة، وكان موقف نبيل وإنساني من الزعيم حتي لا يلفت النظر لحالتي الصحية أو أن يطلب مني عدم استكمال التصوير أو الإعتزال.

وتمنى يوسف فوزي الشفاء والصحة للزعيم مطالباً بتوقف الشائعات حول حالته الصحية.

وقدم يوسف فوزي العديد من الأفلام الرائعة مع الزعيم ومنها "عنتر شايل سيفه وحتي يطير الدخان والغول ، أنا اللى قتلت الحنش ، وبوبس".

وعلى جانب أخر قال يوسف فوزي إنني اتخذت قرار الاعتزال بعد مسلسل "ولى العهد" لأن المخرج محمد النقلي كان يطلب مني أن اتوقف عن حركة يدي وهو يعلم أني مصاب بمرض الشلل الرعاش واعتزلت بسبب هذا الموقف.

كما تمنى الفنان يوسف فوزي الشفاء للزعيم عادل إمام وأنا بقوله ربنا يديك الصحة يا أستاذ يا كبير وربنا يقويك على الاشاعات.