إنتاج الرقائق في سنغافورة يسجل أكبر تراجع له منذ فبراير 2020

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، تراجع إنتاج أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية في سنغافورة خلال سبتمبر الماضي بنسبة 8.4%، وهو أسرع تراجع للإنتاج منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيانات الأولية الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية القول إن إنتاج قطاع التصنيع ككل في سنغافورة سجل خلال الشهر الماضي نموا بمعدل 0.9% سنويا، في حين استمر تراجع إنتاج الإلكترونيات للشهر الثالث على التوالي حيث بلغت نسبة التراجع 7% سنويا، على خلفية تراجع الطلب على المنتجات.

واستمر قطاع هندسة النقل كنقطة مضيئة بين القطاعات الرئيسية لاقتصاد الدولة/المدينة حيث سجل ناتج القطاع نموا بمعدل 38% سنويا.

وسجل الناتج الصناعي لسنغافورة خلال الشهر الماضي نموا بمعدل 0.9% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 1.2% سنويا. وعلى أساس شهري لم يسجل الناتج الصناعي تغييرا يذكر خلال الشهر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 0.5% شهريا.