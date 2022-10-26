الرشيدي: الحزمة الاجتماعية الجديدة ستخدم ملايين الأسر وتخفف عنهم الأعباء

ثمن النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إطلاق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حزمة إجراءات اجتماعية جديدة بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، مضيفا أنها تخفيف الأعباء عن المواطنين الأولى بالرعاية، وترسي دعائم العدالة الاجتماعية.

وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم، أن تلك الإجراءات ستُكلف الدولة 67 مليار جنيه في العام الواحد، مشيرا إلى أن إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة والمعاشات، والتي سيتم البدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر المقبل، ستخدم ملايين الأسر وتخفف الضغط عليهم وتساعدهم على مواجهة غلاء الأسعار.

وأكد أن الرئيس السيسي حريص على دعم المواطنين في شتى المجالات من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي تأتي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة الصعبة؛ جراء الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا، بجانب أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم والتي تأتي في ظل سير مصر نحو الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة.

وذكر أن مد العمل بالدعم المالي الاستثنائي على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023، والتي يستفيد منها 10 ملايين مواطن، بجانب عدم زيادة أسعار الكهرباء واستمرار أسعارها الحالية حتى 30 يونيو 2023، ستدعم المواطن بشكل جيد وتساهم في تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تقديم الحكومة دعم مالي للقطاع الخاص والشركات التي تعثرت بسبب الأزمة الراهنة شريطة عدم الاستغناء عن العمالة، قرار إيجابي للغاية وسيعمل على دعم تلك المنشآت للخروج من أزمتها وأيضا دعم العمالة.