 العاهل السعودي يأمر بإطلاق سراح 6 باكستانيين تلفظوا على سيدة فى ساحة المسجد النبوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العاهل السعودي يأمر بإطلاق سراح 6 باكستانيين تلفظوا على سيدة فى ساحة المسجد النبوي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 8:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 8:29 م

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء بإطلاق سراح ستة باكستانيين إثر اعتدائهم لفظيا على سيدة من جنسيتهم، وذلك استجابة لطلب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف الذي قام بزيارة إلى المملكة استمرت يومين.

وصرَّحَ مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية "بصدور أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعفو وإطلاق سراح ستة أشخاص من الجنسية الباكستانية تم إيقافهم في شهر رمضان الماضي إثر قيامهم بالاعتداء على سيدة باكستانية ومرافقيها بألفاظ مسيئة في ساحة المسجد النبوي الشريف"،بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس".

وكانت شرطة المدينة المنورة ألقت، في 29 أبريل الماضي، القبض على أشخاص اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة ومرافقيها في المسجد النبوي.

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