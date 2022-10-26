آينتراخت فرانكفورت يتطلع إلى الحفاظ على أماله في دوري الأبطال على حساب مارسيليا

قال أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، إن الفريق يثق في قدرته على الفوز على مارسيليا الفرنسي اليوم الأربعاء، من أجل الحفاظ على أماله في التأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت، حامل لقب الدوري الأوروبي، المركز الرابع الأخير في المجموعة الرابعة لكنه يتأخر بفارق نقطتين فقط عن كل من مارسيليا وسبورتينج لشبونة، وبفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام الإنجليزي المتصدر.

وفي حال تحقيق آينتراخت الفوز في مباراة اليوم، فإن هذا سيمنحه الفرصة في حسم مصيره عبر الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة، والتي يلتقي فيها مع سبورتينج لشبونة.

أما الهزيمة، فستبدد أمال آينتراخت في التأهل للدور الثاني بالبطولة الأوروبية.

وقال جلاسنر في تصريحاته للصحفيين :"نعرف جميعا أنه إذا كنا نريد الاستمرار في المنافسات الأوروبية إلى ما بعد الشتاء، فإن الفوز على ملعبنا أمام مارسيليا غدا يشكل الخطوة الأهم، الوضع واضح."

وأضاف :"نحن نرغب في الفوز والهجوم وصنع المشكلات لمارسيليا، لا ننشغل بالنظر إلى المراكز."

وتابع :"نشعر بجاهزية، وعلينا أن نظهر ذلك اليوم، ستكون مباراة صعبة بين فريقين يمكن لأي منهما التقدم خطوة في البطولة الأوروبية."

وكان الفوز الوحيد الذي حققه آينتراخت في المجموعة، أمام مارسيليا في مباراة الذهاب بفرنسا، حيث تغلب عليه 1 / صفر في مباراة شابها أعمال عنف من جماهير كلا الفريقين.

وقال لاعب خط الوسط جبريل سو :"كانت صدمة لجميع اللاعبين. تورط مجرمون من الجانبين (في أحداث العنف)، أتمنى ألا نمر بمثل تلك التجربة مجددا."

وتقرر نشر عدد كبير من أفراد الشرطة لتأمين مباراة اليوم، حيث يتوقع حضور نحو ألفي مشجع فرنسي.