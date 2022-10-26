عفاف راضي تفتتح حفلها بالموسيقى العربية بـ«يلا يا دنيا»

افتتحت الفنانة الكبيرة عفاف راضي، حفلها بعد منتصف الليلة، في سابقة لم تحدث بمهرجان الموسيقى من قبل، وذلك للتأخير الناتج عن تغيير مسرح الحفل بسبب الأمطار، حيث نقلت حفلات الليلة السادسة من الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، إلى المسرح الكبير بدلا من مسرح النافورة.

واستهلت عفاف راضي حفلها بأغنيات "سلم سلم"، و"يلا يا دنيا"، و"غرب الجزيرة".

وأمتع الفنان اللبناني رامي عياش، جمهور الليلة السادسة من الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بأغنيات "سيرة الحب" و"الناس الرايقة" و"اعتزلت الغرام" و"من الشباك"، وسط تصفيق وصيحات الإعجاب من الجمهور.

وعبر رامي عن الإمتنان لمصر والجمهور المصري، معلقا: "مصر احتضنتني وهي صاحبة الفضل عليا"، كما أرسل تحية لأهل المغرب بعدما قام عدد من جمهور حفله من الجنسية المغربية بالغناء له بلهجتهم الخاصة.

وأرسل رامي عياش، رسالة حب للفنانة شيرين عبدالوهاب بغناء "مشربتش من نيلها" بحفله بمهرجان الموسيقى العربية، وسط تصفيق حاد من الجمهور.

افتتح الفنان اللبناني رامي عياش حفله بسادس ليالي الموسيقى العربية، بأغنية "خليني معاك"، وسط ترحاب وتفاعل من الجمهور.

واعتذرت الدكتورة جيهان مرسي مديرة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، لجمهور الليلة السادسة من فعاليات الدورة الـ31، على تأخير إنطلاق الحفل، والذي جاء بسبب الظروف الخارجة عن إرادة إدارة المهرجان، ونقل الحفل إلى المسرح الكبير بدلا منمسرح النافورة.

وقالت جيهان مرسي للجمهور: "أنا باعتذر لكم عن تأخير الحفل، بسبب الظروف التي ليس لنا دخل بها، ففاجأتنا الأمطار قبل وقت قليل من الحفل"، مشيرة إلى أن مسرح كان جاهزا لإستقبال الحفل، كما وجهت إليهم الشكر على حرصهم على حضور حفل اليوم في ظل سوء الطقس.

وافتتحت الفنانة الشابة آيات فاروق، حفلات الليلة السادسة، بفقرتها الغنائية، والتي بدأتها بأغنية "حمدلله ع السلامة".

ونقلت إدارة مهرجان الموسيقى العربية، حفلات اليوم الثلاثاء، إلى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بدلا من مسرح النافورة، وذلك بسبب الأمطار.