المستشار الألماني والرئيس الفرنسي يبحثان السياسة الأوروبية في باريس اليوم

من المقرر أن يزور المستشار الألماني أولاف شولتس باريس، اليوم الأربعاء، حيث ستكون السياسة الأوروبية على جدول الأعمال خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان من المقرر أصلا أن يجتمع مجلس الوزراء الفرنسي الألماني في فونتينبلو بالقرب من باريس، ولكن تم تأجيل الاجتماع الأسبوع الماضي. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن السبب هو الحاجة إلى التنسيق بشأن "قضايا ثنائية".

وقال قصر الإليزيه إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للتنسيق بشأن الدفاع والطاقة لكن التأجيل لا يعني أي شيء عن حالة العلاقات الفرنسية الألمانية.

وعلى الرغم من التأجيل، التقى شولتس وماكرون يوم الخميس قبل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلا أنهما تحدثا بشكل أساسي عن التحضير للمشاورات مع رؤساء الدول والحكومات الـ 25 الآخرين في التكتل.

وانكشفت التوترات بين الزعيمين أثناء قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل الأسبوع الماضي، عندما حذر ماكرون قائلا إن ألمانيا يجب ألا تعزل نفسها في مواجهة الأزمات المتعددة، وذلك في إشارة منه إلى معارضة برلين لفرض سقف على أسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي.

كما أن هناك نقطة شائكة أخرى، وهي سياسة الدفاع، حيث ترغب الدولتان في تعزيز الدفاع الأوروبي، ولكن ليس هناك تقدما حقيقيا في مشاريع التسلح المشتركة، مثل تطوير الطائرات المقاتلة الجديدة "إف سي إيه إس".

وترغب ألمانيا في بناء نظام دفاع جوي أوروبي أكثر تطورا مع 14 دولة أخرى، وتفيد تقارير بأن فرنسا قلقة من سباق تسلح محتمل.

وعلى الرغم من رفض مسؤولي الحكومة الألمانية لمزاعم وجود خلاف، أقر ماكرون بأن العلاقة، التي يرى الكثيرون أنها المحرك الذي يقود الاتحاد الأوروبي، تحتاج إلى إعادة ضبط.