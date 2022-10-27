مصادر حقوقية: وفاة مختطف تحت التعذيب الوحشي في سجن لميليشيا الحوثي بصنعاء

أعلنت مصادر حقوقية، اليوم الأربعاء، وفاة مختطف تحت التعذيب الوحشي في سجن لميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.

وأضافت المصادر -حسبما نقلت قناة "اليمن" الإخبارية- أن خالد عبدالله زهير توفي إثر التعذيب الوحشي الذي تعرض له في سجن تابع لميليشيات الحوثي بصنعاء بعد أقل من شهر من اختطافه.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي اختطفت زهير في نقطة الأزرقين على المدخل الشمالي لصنعاء، أثناء عودته من محافظة صعدة معقل الجماعة الرئيس شمالي البلاد، مبينة أن الضحية سافر، مطلع أكتوبر الجاري، إلى صعدة للمطالبة بإطلاق مختطف آخر يدعى حسن التهامي، والذي يحتجزه الحوثيون منذ 3 سنوات.

وقالت المصادر إن الحوثيين أبلغوا أسرته أمس الثلاثاء بوفاته، وطالبوهم باستلام جثته من المستشفى الجمهوري في صنعاء.