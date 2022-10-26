وزير الدفاع الإيطالي لنظيرته الألمانية: التعاون سلاحنا الأقوى

أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، أن التعاون بين روما وبرلين هو أقوى سلاح ضد العنف والحرب، مشددًا على التزام بلاده في ذات الوقت بتطوير دفاع أوروبي يتميز بقدر أكبر من الاستقلال الاستراتيجي.

وقال كروسيتو - خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية كريستين لامبريخت، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" - إن الدول الأوروبية التي تعمل كفريق هي ضمان للأمن والتنمية، مشيرًا إلى استعداد بلاده لإعطاء استمرارية لعلاقة مع ألمانيا على أساس تقاسم خيارات السياسة الخارجية والدفاعية وعلى التعزيز المتبادل للقدرات التكنولوجية.

وذكرت "آكي" أن المكالمة كانت فرصة لإعادة التأكيد على التآزر الوثيق بين البلدين في مجال الدفاع والالتزام المشترك لصالح النضال من أجل الحرية في كييف.