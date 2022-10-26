قال النائب المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أهم الأهداف التي حققها المؤتمر الاقتصادي هو المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات وتقديم الحلول اللازمة للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا، وذلك وفقًا للإمكانات والموارد المتاحة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، عبر قناة CBC، مساء الاثنين، أن الوضع الاقتصادي المصري الحالي أفضل مقارنة بالسنوات الماضية، معقبًا: "بس احنا عايزين الأحسن"، وآنذلك نظرًا لتطور البنية التحتية، وتوفر الأدوات التي تمكّن الدولة من الصناعة.

وكشف أن المشكلة الرئيسية في قطاع الصناعة هي عدم وجود خطة أو خريطة صناعية؛ توضح نوعية الاستثمارات المطلوبة وتكلفتها، فضلًا عن اعتمادها على المواد الخام المحلية، لأنها بذلك ستوفر من 60 لـ 70% من تكلفة الإنتاج.

ولفت إلى بعض القرارات التي اتخذتها الدولة لدعم قطاع الصناعة، مثل: بيع الأراضي الصناعية بنفس تكلفة المرافق، وإعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، مشيرًا إلى تقديم اللجنة خلال المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات؛ أهمها: توحيد جهة الولاية، بحيث تخضع كل الأراضي الصناعية لولاية هيئة التنمية الصناعية، مع تعيين بعض مندوبين عن الجهات المسؤولة في الهيئة.