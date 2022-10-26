المفوضية الأوروبية تقترح قواعد جديدة لمياه وهواء أكثر نظافة

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، قواعد أكثر صرامة للحد من ملوثات الهواء والسطح والمياه الجوفية ومعالجة مخلفات المياه في المدن.

وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس في بيان "أي بيئة غير صحية لها تداعيات مباشرة ومكلفة بالنسبة لصحتنا".

وأضاف" كل عام، يموت مئات الآلاف من الأوروبيين مبكرا، ويعاني الكثيرون غيرهم من أمراض القلب والرئة أو أمراض السرطان الناجمة عن التلوث".

وتريد المفوضية تقريب قيودها الحالية لتتماشي مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

ويشار إلى أنه يُسمح حاليا في الاتحاد الأوروبي بانبعاث 25 ميكروجرام لكل متر مكعب من الجسيمات الدقيقة " بي ام 2.5" سنويا. وسوف يتم خفض الحد السنوي الجديد إلى 10 ميكروجرام لكل متر مكعب بحلول عام 2030، في حين توصى منظمة الصحة العالمية بأن يكون الحد الأقصى 5 ميكروجرام/ لكل متر مكعب.

وتقدرم المفوضية أن 300 ألف أوروبي يلقون حتفهم سنويا مبكرا بسبب تلوث الهواء. وتتعلق 75% من الوفيات بالجسميات الدقيقة التي كان يمكن منعها خلال 10 سنوات وفقا للقواعد المقترحة.

كما تقترح المفوضية أيضا تحديث قائمة ملوثات المياه بإضافة 25 عنصرا، تشمل ما يطلق عليه" الكيماويات الأبدية" التي لا تتفكك، بالإضافة إلى المبيدات الحشرية.

ووفقا للمفوضية فإن تحديث قواعد معالجة المياه في المناطق الحضرية سوف يؤدي لأنهار وبحيرات أكثر نظافة، بالإضافة إلى تحسين التكلفة وكفاءة الطاقة.

ومازال يتعين أن تحصل المقترحات على موافقة الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي.