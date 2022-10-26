قطر تهيئ 92 مصلى وجامعا لصلاة الاستسقاء غدا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية اليوم، أن موعد صلاة الاستسقاء سيكون يوم غد الخميس، الموافق 27 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة و53 دقيقة صباحا (بالتوقيت المحلي).



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الأربعاء، قالت الوزارة في بيان لها، إنها هيأت 92 مصلى وجامعا لاستقبال المصلين في صلاة الاستسقاء، حيث حرصت في عملية الاختيار على توزيع الجوامع والمصليات جغرافيا، بحيث تكون قريبة من جميع مناطق الدولة، ولتيسير أداء صلاة الاستسقاء.



وذكرت بهذه المناسبة، ببعض الأمور المطلوبة لاستجابة الدعاء: منها الصيام، لأن الصائم يرجى ألا ترد دعوته، ومنها الصدقة لأن لها أثرا عظيما في استجابة الدعاء، هذا إلى جانب التواضع والخشوع وإظهار الفقر إلى الله والحاجة إلى رحمته.