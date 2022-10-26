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قالت وكالات حكومية في الفلبين اليوم الأربعاء إن زلزالا بلغت قوته 4ر6 درجة على مقياس ريختر هز شمال الفلبين أسفر عن إصابة 26 شخصا وألحق أضرارا بالمنازل والبنية التحتية العامة.

ووقع الزلزال الساعة 1059 مساء (1459 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء بالقرب من بلدة لاجايان في إقليم أبرا على بعد 348 كيلومترا شمال مانيلا، وفقا للمعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.

وقال المعهد إن قوة الزلزال الأولية بلغت 7ر6 درجة، ولكن تم تخفيضها لاحقا إلى 4ر6 درجة.

وانقطعت الكهرباء عن بعض الأقاليم المتضررة، بينما تضررت منازل ومبان، وفقا لتقييم أولي.

وتم إخلاء مستشفى في إقليم إيلوكوس نورتي القريب بعد انهيار السقف، حسبما أظهرت صور نشرها مكتب الحماية من الحرائق على فيسبوك.

وقالت الوكالة الوطنية للكوارث إن بعض الطرق قطعت بسبب انزلاقات صخرية أو تصدعات.

وتقع الفلبين على حلقة النار في المحيط الهادئ ، حيث يحدث حوالي 90% من الزلازل في العالم.

وكان أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد في تموز/يوليو 1990 عندما لقي أكثر من 2400 شخص حتفهم في جزيرة لوزون الشمالية في زلزال بلغت قوته 8ر7 درجة.