أعلنت شركة "إنرجيان" الدولية، الأربعاء، بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل "كاريش" لصالح إسرائيل.

وجاء الإعلان، قبل يوم واحد من توقيع إسرائيل ولبنان على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، ما يفتح المجال أمام الاستغلال التجاري لحقول الغاز في شرق المتوسط.

ويوم الثلاثاء، منحت الحكومة الإسرائيلية شركة إنرجيان الترخيص الذي يسمح لها باستخراج الغاز في الموقع، على ما أفاد متحدث باسم المجموعة والناطق باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية، وفقا لصحيفة "هآرتس".

وقال ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة "إنرجيان": "يسعدني أن أؤكد أن إنرجيان وصلت إلى أول غاز في حقل كاريش، قبالة سواحل إسرائيل".

وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ مبيعات الغاز لعملائها في الأيام المقبلة.

يذكر أنه في عام 2020، بدأت المحادثات غير المباشرة بين البلدين على اتفاق لترسيم الحدود البحرية.