 تركيب محبس على خط بترول.. تفاصيل سقوط عصابة لسرقة المواد البترولية بالصف - بوابة الشروق
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تركيب محبس على خط بترول.. تفاصيل سقوط عصابة لسرقة المواد البترولية بالصف

محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 11:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 11:46 ص
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 4 أشخاص، لاتهامهم بتركيب محبس على خط بترول، في محاولة لسرقة المواد البترولية بمنطقة الصف.

كان مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص يعمل بإحدى شركات أنابيب البترول، يفيد باكتشافه تركيب محبس على خط بترول بمنطقة زراعية.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص عاطلين، وإنهم حاولوا سرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محبس على أحد خطوط البترول، وبإعداد كمين للمتهمين تمكنت القوات من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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